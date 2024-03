Narni, donne vino e cultura. L'associazione Donne del vino presenta Calici di creatività

NARNI "Giornate delle Donne del Vino". Fino al 10 marzo eventi, incontri, dibattiti e un contest sui social sul tema "donne, vino, cultura" promossi dall'associazione Le donne del vino.

«Un fil rouge - spiegano gli organizzatori - per tutte le iniziative del 2024, che racchiude i principali valori delle 'Donne del Vino'. Tra questi l’amore per la propria terra, la salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio che ci circonda, specie quello vitivinicolo, un patrimonio culturale di grande valore in grado di sintetizzare la storia, la cultura, l’arte e l’economia di ciascuna regione».

In occasione dell’8 marzo, la fattoria didattica "La Collina Incantata" di Narni organizza "Calici di creatività".

L'appuntamento è alle 20 con un’esperienza sensoriale tra poesia, vino e gusto. Non per sole donne.

Per informazioni chiamare il 351.9672524.