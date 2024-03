Narni "In cammino per la pace". In marcia anche i bambini delle scuole

NARNI La città si mobilita per la pace. L'appuntamento è per domani 16 marzo dalle 9,30 in poi, quando prenderà il via la manifestazione promossa dal comune di Narni in collaborazione con il comitato Unicef di Terni e la rete interassociativa Narni abbatte i muri.

Due i cortei in programma. il primo si muoverà da Narni Scalo, con appuntamento in piazza De Sica.

L'altro, dal centro storico e precisamente da piazza dei Priori.

Punto di incontro, il ponte di Augusto.

Alla marcia, parteciperanno anche tutti gli studenti della scuola elementare dell’Istituto comprensivo di Narni centro.