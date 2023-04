Narni, celebrazioni per il 25 aprile. Omaggio al battaglione "Manni" e ai caduti di Capitone

NARNI Omaggio al battaglione "Manni", e a Ernesto Rotini e Giuseppe Marivittori. Il 25 aprile, Narni onora i caduti nella lotta al nazifascismo.

L'appuntamento è alle 9,00 al museo di Palazzo Eroli dove un cittadino narnese donerà alcuni documenti sulla Resistenza. I nuovi reperti storici saranno collocati in un locale del museo che ospita già la bandiera italiana con impresse le firme di alcuni superstiti anglo scozzesi dell’8° Armata Britannica del 2° Lothians and Border Horse che nel 1944 liberarono Narni.

Alle 10,15 partenza del corteo che deporrà le corone al monumento ai caduti e alle lapidi commemorative, spostandosi poi al cimitero comunale dello Scalo per deporre altre corone al monumento ai caduti partigiani di Narni e in Piazza Luigi Dorandini, il giovane sbandato dall’8 settembre 1943, poi renitente alla leva e per questo fucilato dai fascisti il 17 maggio del 1944.

Successivamente una delegazione salirà sul monte San Pancrazio a Calvi dell’Umbria per rendere omaggio agli 11 partigiani del battaglione “Manni” vittime dell’eccidio dell’aprile del 1944 da parte dei tedeschi nel corso di un rastrellamento.

Nel pomeriggio dalle 16,00, al centro civico di Capitone ci sarà un incontro pubblico sui temi della pace e della liberazione dei popoli e a seguire musica dal vivo con il gruppo Soul Farmers.

«La scelta di Capitone - spiegano dal comune - è per onorare la memoria di Ernesto Rotini e Giuseppe Marivittori morti il 13 giugno 1944 mentre toglievano le mine che i tedeschi in ritirata avevano seminato sulla strada per fermare l’avanzata degli inglesi».