Narni: attivo il primo eco-compattatore mangiaplastica

E' stato attivato a Narni l'eco-compattatore "mangiaplastica" acquistato dal Comune grazie a un finanziamento del ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del “Programma sperimentale mangiaplastica”. La macchina per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in pet al fine di ridurne il volume e di favorirne il riciclo, è stata collocata in Piazza Luigi Comencini allo scalo. Con la sua entrata in funzione sarà possibile smaltire le bottiglie in plastica seguendo semplici istruzioni elencate sulla facciata dell’eco-compattatore dall’estetica accattivante e personalizzata con le immagini di Narni.

L’assessore all’ambiente Giovanni Rubini ha sottolineato come con questa iniziativa “si conferma l’impegno del Comune nel voler mettere a disposizione dei cittadini un ulteriore punto di raccolta delle plastiche fuori dal normale circuito urbano.

Per chi utilizzerà la macchina – ha aggiunto - sono previste riduzioni della tariffa taric e scontistiche che verranno applicate dalle attività commerciali della zona che parteciperanno all’iniziativa. Con questa iniziativa – ha conclude Rubini - ci confermiamo alla guida dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e ci avviamo sempre di più lungo il percorso positivo di recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti”.