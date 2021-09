Narni, al Parco dei Pini torna l'Ephebia Festival: «Musica indipendente e valorizzazione del territorio»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 17:19

Il 10 e 11 settembre al Parco dei Pini di Narni Scalo torna l'appuntamento con Ephebia Festival, organizzato dai volontari dell'associazione Ephebia. Giunto al terzo anno di permanenza su suolo narnese, il Festival che sarà a ingresso gratuito punta anche quest'anno sulla totale fruibilità dell'evento nel rispetto delle normative e sull'importanza della musica come strumento di condivisione e come valore collettivo. La direzione artistica sotto la guida di Thomas el Honsali porta, anche per questo 2021, nomi di caratura nazionale nella splendida location del Parco.

IL PROGRAMMA:

10 settembre

Apertura area stand e cittadella dalle h 18.00

A seguire:

Poetry slam a cura del collettivo Catena e di Matteo Paloni (novità assoluta di Ephebia Festival 2021)

Rio Sacro

Vinyasa and the Motherfunkers

11 settembre

Apertura stand e cittadella h 18.00

A seguire:

Pocaroba

Lorenzo Kruger

Il Muro del Canto

Dopo il successo delle ultime edizioni, l'associazione Ephebia prosegue nella sua opera di ricerca e di valorizzazione del territorio locale grazie alla promozione della musica indipendente e non solo. Non mancherà, anche quest'anno, la Cittadella della Musica e dell'Integrazione, coinvolgendo associazioni locali culturali che operano sul territorio nel settore dell'integrazione e dell'accoglienza tra cui Arci, San Martino, Laboratorio Idea. Non mancheranno, inoltre, stand di artigiani locali, un'area dedicata al food and beverage a cura di Ephebia, scuole di musica, liuterie e una programmazione esclusivamente dedicata ai ragazzi e ai bambini. Nel corso degli anni il Festival è diventato un appuntamento fisso per le associazioni locali che partecipano sempre con grande entusiasmo sapendo che l'ambiente positivo e propositivo che si viene a creare durante il principale evento annuale dell'associazione Ephebia rappresenta la piazza ideale per promuovere le proprie iniziative, scambiarsi idee e stringere relazioni durature che portano a realizzare progetti in rete, strumento essenziale per la crescita umana e culturale di un territorio.

"La location del Parco Donatelli - dichiara lo staff di Ephebia Festival con in testa la presidente Eleonora Castellani - è la cornice perfetta per un evento che ha tutte le carte in regola per essere grande seppur ridotto in questo anno post pandemico, condiviso ed in sintonia con quell'idea di radici, di contatto con la terra e di unità che permea il programma e lo spirito dei volontari che stanno duramente lavorando per questo. Ringraziamo vivamente il Comune di Narni per aver nuovamente riposto fiducia in noi, il sindaco e l'assessore Lucarelli e tutte le associazioni partner, Arci e Panpot in primis".