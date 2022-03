Narnese, gli incassi della partita di campionato saranno devoluti al popolo ucraino

Con gli hashtag #cuorerossoblu e #insiemeperlucraina la Narnese Calcio lancia l'iniziativa in favore del popolo colpito dalla guerra. L'incasso della partita di campionato di sabato 5 marzo contro il Castiglion del Lago sarà interamente devoluto in beneficenza per dare un piccolo supporto al popolo ucraino. «Lo sport è un modello di valori: etica, rispetto e non violenza - spiega la società del presidente Paolo Garofoli - crediamo in un mondo di pace tra i popoli e stigmatizziamo qualsiasi conflitto. Siamo contro ogni tipo di guerra e vogliamo schierarci attivamente a favore dell’Ucraina. Per dare un piccolo supporto al popolo ucraino la Narnese Calcio devolverà in beneficenza tutti gli incassi della partita di sabato 5 marzo contro il Castiglion del Lago. Il nostro grande #cuorerossoblu con il supporto della Caritas diocesana fornirà alle popolazioni colpite dalla guerra farmaci e beni di prima necessità, utili alla sopravvivenza e al sostentamento durante questo periodo difficilissimo. Ringraziamo il sindaco De Rebotti per il sostegno all’iniziativa. Vi aspettiamo dunque numerosi questo sabato allo stadio Moreno Gubbiotti per supportare la causa #insiemeperlucraina».

