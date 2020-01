GUALDO TADINO - L'ombra della droga si allunga inquietante sulla morte di una ragazza di 28 anni, di origini russe ma da tempo residente in città: l'allarme è scattato mercoledì mattina, con il fidanzato della giovane che ha dato l'allarme.



A casa della ragazza, in zona stazione, sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. Per la giovane nonostante tutti i possibili tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. I militari stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause di morte e vengono prese in considerazione varie ipotesi, anche se al momento quella di un recente uso di droga sembra essere la privilegiata. © RIPRODUZIONE RISERVATA