Ultimo aggiornamento: 15:33

TERNI E' morto all'età di 89 anni a Terni l'avvocato Carlo Amati. Una lunga carriera professionale di successo alle spalle, tanto da essere diventato avvocato cassazionista nel lontano 1971 e da essere poi nominato presidente della Fondazione Carit. Ha ricopertoanche la carica di presidente della Cassa di Risparmio di Terni dal 1981 e quella di presidente del Mediocredito dell'Umbria. E ha esercitato la professione di avvocato fino al 2016.Tra i primi messaggi di condoglianza quello del presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, Francesco Emilio Standoli: Appresa la notizia della scomparsa dell’avviocato Carlo Amati desidero esprimere, a nome mio personale e di tutti gli avvocati di Terni, i sentimenti del più sincero e commosso cordoglio. Avvocato storico del nostro Foro, lo ricordiamo per la preparazione, per la professionalità, per l’eleganza e per la simpatia. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di averlo come Dominus, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze». Suo Lorenzo prosegue l'impegno nella Fondazione Carit come membro del consiglio di amministrazione