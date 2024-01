Lunedì 29 Gennaio 2024, 07:05

PERUGIA - Botte tra ragazzi, nel parcheggio di un locale notturno e con la droga di mezzo. Questo il mix di elementi su cui sono al lavoro gli agenti della squadra volante, intervenuti nella notte tra domenica e lunedì all’esterno di una discoteca cittadina.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto si apprende, la polizia sarebbe stata chiamata proprio dal locale dal momento che nonostante la situazione ad alto rischio si stesse svolgendo all’esterno della discoteca in molti erano preoccupati per quanto stesse accadendo.

All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno incentrato le loro attenzioni in particolare su due ragazzi. Stando ai racconti della notte, i due giovani sarebbero di età intorno a venti ani e sarebbero rimasti coinvolti in una violenta zuffa che ha dato origine alla chiamata alle forze dell’ordine.

Una zuffa che potrebbe essere stata originata da questioni legate allo spaccio di droga. Sempre la strada racconta infatti di come i due ragazzi si trovassero su quel parcheggio in quel momento sostanzialmente a spacciare droga ad altri ragazzi più giovani. Dunque non è da escludere come all’origine della violenza che li ha visti coinvolti possano esserci questioni proprio legate al traffico di qualche droga. Un qualche regolamento di conti, oppure magari un violento confronto che li ha visti protagonisti per la zona di spaccio. Questioni su cui gli agenti della squadra volante stanno lavorando, in coordinamento con la Procura della Repubblica, per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Di certo c’è che alcuni dei partecipanti alla rissa sono finiti al pronto soccorso per farsi curare le ferite riportate proprio durante la rissa. Da un punto di vista investigativo, come detto, l’attenzione di investigatori e inquirenti si sarebbe rivolta proprio su questi due ragazzi. Ma, come detto, tutti gli accertamenti sono in corso e non è detto che nelle prossime ore qualcosa non possa cambiare rispetto alle prime ricostruzioni attraverso l’ascolto di testimonianze e l’incrocio magari con qualche video che possa raccontare in modo più dettagliato quanto avvenuto.

AUTO CONTRO IL PUB

Intanto proseguono le indagini della squadra volante della questura anche per quanto riguarda la precisa ricostruzione di quanto accaduto alle prime ore di venerdì in via Enrico dal Pozzo, con un’auto che ha centrato e frantumato la vetrina di un noto locale pubblico della zona. Un evento questo messo in diretto collegamento con quanto accaduto poco prima, e cioè una violenta zuffa all’esterno del locale con l’uomo che avrebbe lanciato l’auto contro la vetrina (macchina presa in prestito da qualcuno) per una vendetta.