Motorino contro furgone: muore a 63 anni a Perugia

PERUGIA Drammatico incidente mercoledì mattina a Ponte della Pietra: nello scontro tra un motorino e un furgone è morto un uomo di 63 anni.



L'uomo, residente a Marsciano, era alla guida del ciclomotore e le sue condizioni sono appare subito gravissime. Immediato l'intervento del 118, con gli operatori che hanno tentato manovre di rianimazione, ma purtroppo per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per verificare la dinamica dell'incidente.

