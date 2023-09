Morte Napolitano, rinviati gli eventi a Perugia per "L'Italia vincente" organizzati da Fdi

Per la concomitanza con la camera ardente del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni previste in ambito nazionale. A Perugia domenica e lunedì settembre era in programma «L'Italia vincente», la campagna promossa per raccontare i risultati del primo anno del governo presieduto da Giorgia Meloni. Il rinvio è stato ufficializzato in Umbria dal coordinatore umbro, il sottosegretario Emanuele Prisco. Il quale ha spiegato che saranno poi comunicate le nuove date. L'evento prevedeva una serie di incontri e momenti di svago al Barton Park domenica dalle 9,30 al pomeriggio e l'incontro (lunedì pomeriggio alla Sala dei Notari) sulla riforma della giustizia con il ministro Carlo Nordio che avrebbe anche fatto il punto sull'iter per la realizzazione della Cittadella giudiziaria a Perugia.