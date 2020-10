San Venanzo, il sindaco Marinelli in isolamento volontario domiciliare

Il sindaco del comune di San Venanzo, Marsilio Marinelli, si è messo in isolamento volontario presso il proprio domicilio. Lo ha comunicato lui stesso precisando: «Dovendo mio figlio, essere sottoposto a tampone, avendo avuto contatto con positivo, in assoluta trasparenza e per precauzione necessaria resterò in isolamento volontario domiciliare fino all'esito del tampone, conseguentemente non potrò assicurare la mia presenza nei prossimi giorni presso il comune di San Venanzo. Ovviamente - ha aggiunto Marinelli - l'attività amministrativa continuerà nella maniera consueta e potrò essere raggiunto telefonicamente al mio domicilio per ogni possibile evenienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA