E' lo stesso sindaco di Montecchio, Federico Gori, attraverso un video messaggio diretto ai propri concittadini a confermare la presenza, nel territorio comunale, precisamente nella frazione di Melezzole, della famiglia ternana, che ieri ha ricevuto notizia della propria positività.

I quattro, padre, madre e due figli di 6 e 3 anni, si trovavano in vacanza a Melezzole quando la madre, una avvocatessa che esercita a Terni, ha manifestato febbre e dopo aver chiamato il proprio medico curante è stato disposto per lei l'effettuazione del tampone, esame poi esteso a tutta la famiglia. I due bambini sono risultati positivi ma non presentano al momento sintomi, mentre l'esame seguito sul padre ha dato esito negativo.

Il sindaco di Montecchio, nell'esprimere vicinanza alla famiglia e i propri personali auguri di pronta guarigione, ha invitato quindi i cittadini a non abbassare la guardia "perché il Covid non lo abbiamo superato. Dobbiamo essere attenti e vigili nel rispettare le norme pensate per tutelare le nostre comunità".

"Sono in contatto con il servizio Usl che sta monitorando la famiglia e sarà informato di ogni novità, qualore ci dovessero essere. Nel frattempo la Usl sta delineando tutti i contatti che la famiglia in questione potrebbe aver avuto in questi giorni."

