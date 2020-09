Fabro, dieci persone rientrate dall'estero sono in isolamento

C'è preoccupazione a Fabro, fin qui comune Covid-free fin dall'inizio della pandemia, dopo la diffusione della notizia che nel paese dell'Alto Orvietano ci sarebbero dieci persone in isolamento. A cercare di tranquillizzare i propri concittadini una nota del sindaco Diego Masella che afferma: "Ho avvertito tanta preoccupazione dopo che sono state diffuse false notizie riguardo a casi positivi sul nostro territorio. Volevo tranquillizzarvi e smorzare l'allarmismo creato. Per ora ci sono 10 persone in isolamento fiduciario in quanto rientrati dall'estero, da una zona rossa, ma per ora non abbiamo nessuno positivo. Ribadisco che, qualora si presenti un caso positivo, come sindaco verrò avvisato immediatamente dalle autorità sanitarie per l'emissione di una ordinanza di isolamento contumaciale. Solo in questo caso verrete immediatamente avvertiti. Approfitto per dire ancora di non abbassare il livello di guardia e di osservare le norme anti-Covid."

Ultimo aggiornamento: 21:05

