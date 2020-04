Montecchio, continua la solidarietà verso le famiglie fragili

MONTECCHIO - Continua la gara di solidarietà verso le categorie più fragili e in difficoltà, soprattutto durante l'emergenza Coronavirus. Anche nel Comune di Montecchio è un susseguirsi di donazioni e contributi che fino ad oggi hanno riguardato le più disparate categorie merceologiche. Dalla cancelleria per i bambini ai generi alimentari. E proprio in quest'ultima rientra il regalo di oggi. "Torna protagonista della donazione di oggi il prodotto che più identifica il nostro territorio -ha dichiarato il sindaco Federico Gori- l’olio extravergine di oliva. Grazie per la donazione al Frantoio Ricci". Il prodotto verrà distribuito nei prossimi giorni dalla Protezione Civile, alle famiglie che stanno attraversando questo momento di particolare difficoltà.

