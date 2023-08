Montecchio, l'arte contemporanea trova ispirazione sul territorio. Via alla mostra di Katharina Deml

MONTECCHIO Il territorio ispira l'arte contemporanea. Al via la mostra "Connessione con il mondo" dell'artista tedesca Katharina Deml. L'inaugurazione è prevista per il 2 settembre alle 18, alla sala Grande del museo archeologico. Un intervento site-specific organizzato dall’associazione Acqua in collaborazione con il comune di Montecchio.

La presentazione, a cui parteciperanno il sindaco di Montecchio Federico Gori, Res Ingold artista e docente all’accademia di belle arti di Monaco di Baviera, e Stefano Spiganti, responsabile del museo e presidente dell’associazione Acqua.

Al termine si terrà il concerto di Carmine Torchia.

«Continuano – ha detto Gori - le collaborazioni internazionali all’Amat Montecchio con progetti legati all’arte contemporanea.

Un appuntamento ormai annuale iniziato nel 2021, che vede tra i partner anche l’accademia di belle arti di Monaco di Baviera, per la realizzazione di mostre, performance artistiche e progetti interdisciplinari che coinvolgono studenti, docenti, ricercatori e artisti. L’obiettivo è sviluppare programmi comuni finalizzati alla realizzazione di studi, pubblicazioni, mostre e simposi che riguardano non solo il modo dell’arte antica ma anche quella contemporanea, seguendo le tracce che hanno segnato questa meravigliosa parte dell’Umbria».