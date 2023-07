Venerdì 21 Luglio 2023, 08:48

MONTECASTRILLI Otto giorni di musica dal vivo, street food e buona compagnia. Inizia oggi il Merli Summer Festival. L'appuntamento è dalle 19 ai giardini pubblici dei Merli, appunto. Una manifestazione alla sua prima edizione, messa in campo dalla Pro Loco del paese. «Il nuovo gruppo della Pro Loco - spiega il presidente Diego Ceccarelli - si è insediato a giugno 2022. Essendo a ridosso della stagione estiva, l'anno scorso siamo riusciti a organizzare soltanto la cena all'aperto che però è andata benissimo. Quasi cinquecento persone hanno affollato viale Verdi. L'idea riprende una vecchia festa del prosciutto che si svolgeva a Montecastrilli negli anni Sessanta e Settanta. Quest'anno, abbiamo deciso di ampliare l'offerta, abbinando anche il festival musicale. La scelta della location per il festival è caduta sui giardini proprio perchè sono il luogo dove noi ragazzi siamo cresciuti. Riportare lì altri giovani e far scoprire a chi non lo conosce quell'angolo nascosto sotto al campanile, significa valorizzare uno spazio dimenticato da tempo, ma con un grande potenziale paesaggistico e di aggregazione sociale». Ogni serata è suddivisa in due parti. Una prima, dedicata al food con l'apertura del parco alle 19, e una più tarda con i concerti che inizieranno intorno alle 23. Si inizia stasera, con i Mad Rollers, band capitolina che propone un mix di proto-punk e pub-rock anni Settanta. Il 26 sarà la volta dei Beer Pong e Manu Sec djset, mentre il 27 ci sarà Sgominare l'impuro, fan degli Skiantos, che hanno pubblicato un album intitolato "Cultura Pop". Il 28 luglio arriva la trap con Crepa - Sama - Derrma. L'appuntamento da non perdere è per sabato 29 luglio quando sul palco dei giardini salirà il rapper e produttore discografico romano Tommaso Zanello, in arte Er Piotta. L'autore di Supercafone (1999), il cui videoclip fu girato dai Manetti Bros, sarà l'artista di punta di questa edizione. «Volevamo cominciare con un nome conosciuto - continua Ceccarelli - qualcuno vicino alla nostra generazione (over trenta ndr) ma familiare come genere anche ai più giovani. Supercafone e altri successi sono targati anni Novanta, ma c'è un remix di appena un paio di anni fa». Gran finale domenica 30 luglio. Holi Fest, evento che prende ispirazione dalla tradizione religiosa indiana in cui è usanza cospargersi il corpo di polveri colorate, e Dj Liukk, al secolo Luca Montagnoli, molto conosciuto sul territorio. Accanto alle serate musicali, spazio ad eventi legati alla tradizione e al folklore. Il 22 luglio tutti a tavola con la cena lungo viale Verdi, e domenica 23 spazio a karaoke e ai giochi popolari. «Ci sarà anche una rievocazione della festa della trebbiatura - chiude Ceccarelli - un evento molto sentito e partecipato su un territorio come quello di Montecastrilli, da sempre vocato alle attività agricole».

Francesca Tomassini

