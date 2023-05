Sabato 27 Maggio 2023, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Mense scolastiche, rette più care a Terni che a Perugia, con le famiglie che fanno i conti con i bollettini mensili del servizio ristoro delle scuole dell'infanzia e delle primarie. E c’è chi fatica a stare in regola con i pagamenti, con i Comuni che segnalano sempre più spesso ritardi nei versamenti proprio in questo periodo dell'anno. Intanto sono in arrivo 21 nuovi punti mensa sparsi per il territorio regionale e questo grazie ai fondi del Pnrr. Ma andiamo con ordine. Se le famiglie con bambini al seguito a Perugia pagano una quota di 3,25 euro a pasto, a Terni questa cifra lievita a 4,08 che tradotto come importo annuale fa rispettivamente 585 euro contro i 734 euro, quasi un trenta per cento in più. Ma la buona notizia è che rispetto allo scorso anno scolastico c’è stata una diminuzione degli importi, a che se minima, dello 0,5%, dato in controtendenza con quello nazionale che ha subìto, invece, un incremento del costo a pasto di oltre il 2%.

A fare l’esatta fotografia della situazione ci ha pensato il report di Cittadinanzattiva, un’indagine sulle tariffe applicate al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie, in tutti i capoluoghi di provincia italiani, con riferimento all’anno scolastico 2022/23. Le tariffe sono state raffrontate a quelle rilevate per l’anno scolastico 2020/2021. «La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore) - dice Cittadinanzattiva - e ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro, con corrispondente Isee di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali o mensili. L’analisi di questi dati prescinde dal livello di qualità del servizio offerto che, purtroppo, non è stato possibile monitorare attraverso la consueta indagine civica rivolta ai diversi attori e utenti del servizio di ristorazione scolastica». Nel dettaglio, il costo medio del pasto in Umbria è di 3,67 euro, con una quota mensile di 73,40 e annuale di 660 euro per quello che riguarda sia le scuole dell’infanzia che le primarie. Un dato, come detto, che fa della nostra regione un punto di riferimento positivo per quello che ha riguardato il contenimento delle tariffe per quest’anno scolastico. Una regione che vede 324 scuole che possono vantare una mensa annessa, con l’arrivo di 21 nuovi punti mensa grazie agli interventi approvati, al momento dell'indagine, sulla base delle graduatorie definitive e grazie ai soldi del Pnrr.

Per ora la cifra totale degli investimenti è di 9.653.423,81 euro e prevede la costruzione di 16 nuovi punti mensa, con la restante parte destinata alla ristrutturazione o alla riqualificazione dell’esistente. Ma ecco la mappa dei nuovi punti mensa nella regione. Provincia di Perugia: Gualdo Cattaneo, 440.000 euro (demolizione, ricostruzione, ampliamento; Montone, 124.781 euro (demolizione, ricostruzione, ampliamento); Todi, 648.000 euro (nuova costruzione); Cannara, 510.000 euro (nuova costruzione); Castel Ritaldi, 415.467 euro (nuova costruzione); Marsciano, 274.000 euro (nuova costruzione; Montefalco, 433.664 (nuova costruzione); Montefalco, 216.920 euro (nuova costruzione); Fratta Todina, 320.500 euro (nuova costruzione); Bevagna, 180.000 euro (nuova costruzione); Assisi, 660.000 euro (nuova costruzione); Valfabbrica, 809.253 euro (nuova costruzione); Perugia, 417.900 euro (nuova costruzione); Perugia, 407.800 euro (nuova costruzione); Giano dell'Umbria, 353.000 euro (riqualificazione mensa esistente). Per la provincia di Terni: Terni, 750.000 euro (nuova costruzione); Baschi, 900.000 euro (nuova costruzione); San Gemini, 420.000 euro (nuova costruzione); Narni, 552.000 euro (nuova costruzione); Ferentillo, 294.934 euro (riqualificazione mensa esistente). Infine, ancora Terni, 525.203 euro per la riqualificazione di una mensa esistente.