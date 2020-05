Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Lutto in città per la scomparsa dell’avvocato Antonio Mattiangeli, 84 anni.Una lunghissima e prestigiosa carriera. Partita professionalmente nel 1960 ed è stato cassazionista dal 1977. Ma Antonio Mattiangeli si occupava sia di civile che di penale e in quest’ultimo ambito ha rivestito ruoli fondamentali in processi di cronaca nera come gli omicidi Nunziangeli, Pimentel e, da ultimo, Vecchione. La sua passione per lo sport lo ha portato a ricoprire incarichi di prestigio, nel consiglio di amministrazione della Ternana che conquistò la serie A con Giorgio Taddei, di cui era legale, presidente, e vice presidente sempre negli anni ’70 della Narnese Calcio. Ma non era solo il calcio ad appassionare Antonio Mattiangeli, che spaziava anche dai motori, era nella Scuderia Borzacchini, alla pesca sportiva, dove ha ricoperto l’incarico di presidente della Fips di Terni.I figli Francesco e Federico hanno seguito le sue stesse orme professionali. Cordoglio espresso immediatamente dall'ordine degli avvocati di Terni: «Con profondo cordoglio comunichiamo che è venuto a mancare l'avvocato Antonio Mattiangeli: altra vera istituzione del Foro di Terni. Siamo vicini con tutto il nostro affetto a Francesco e Federico ed esprimiamo a loro, ai familiari e ai collaboratori di studio, le nostre più sentite condoglianze a nome di tutti i colleghi».Anche il vicesindaco Andrea Giuli ha voluto dimostrare la sua vicinanza ai famigliari di Antonio Mattiangeli: «Un caro e affettuoso saluto all’avvocato Tonino Mattiangeli che ci ha lasciato poche ore fa. Aveva da sempre un rapporto speciale con la mia famiglia e con mio babbo Giorgio».Così il presidente del Consiglio comunale Francesco Maria FerrantI: «Voglio esprimere le più sentite condoglianze agli avvocati Francesco Mattiangeli e Federico Mattiangeli e a tutta la famiglia per la scomparsa del l'avvocato Antonio Mattiangeli . Un professionista stimatissimo in città e non solo , un uomo sempre disponibile e di grande garbo ed umanità , un amico che da tanti anni mi consigliava anche nella mia attività politica» .