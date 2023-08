Matteo Berrettini intervistato: «La mia infanzia? Ascoltavo mio fratello che sapeva a memoria la formazione della Ternana»

Terni - Matteo Berrettini ha rilasciato un' intervista a Walter Veltroni, pubblicata sul Corriere della sera. Durante il colloquio, l'ex sindaco di Roma chiede al tennista come fosse la stanza di Matteo da bambino. E Berrettini trova il modo di parlare, incredibilmente, di Ternana: «Da bambino ero in una camera condivisa con mio fratello. Io la affollavo di giocattoli, lui di cose sportive. Ci vogliamo molto bene ma siamo, per fortuna, molto diversi. Lui a otto anni sapeva la formazione della Ternana degli anni novanta, io giocavo con il Lego».

Così tra coloro che hanno letto l'articolo, comincia l'indagine. Quale sarà la formazione che Jacopo Berrettini conosceva a memoria? Quella allenata dal compianto Roberto Clagluna che vinse il campionato di serie C, ottenendo la promozione in B? Oppure quelle di Luigi Del Neri della doppia promozione? O ancora quella di Antonello Cuccureddu nel primo anno di ritorno tra i cadetti?

Sta di fatto che la Ternana per un motivo o per un altro affascina proprio tutti.