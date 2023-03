Grosso masso cade lungo la strada statale tra Marmore e Piediluco, traffico bloccato

Lunedì 20 Marzo 2023, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 18:00







TERNI Un grosso masso si è staccato dalla parete adiacente alla strada statale Marmore-Piediluco in località Mazzelvetta (chilometro 22+250). Dopo avere traversato la strada ha divelto il guard rail per finire in un terreno adiacente. E' successo questo pomeriggio intorno alle 15, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per gli accertamenti del caso insieme alle forze dell’ordine ed ai tecnici della Provincia di Terni. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per procedere alle necessarie verifiche.