A Massa Martana il presepe di ghiaccio dedicato al Perugino

MASSA MARTANA - Tornerà anche quest'anno il presepe di ghiaccio. Una scultura di 13 metri quadrati, tutta in ghiaccio, che raffigura l'Adorazione dei Magi dipinta nel 1473 dal pittore Pietro Vannucci - il Perugino - del quale il prossimo anno si celebra il cinquecentesimo anniversario della morte (1523-2023), potrà essere ammirato a Massa Martana dal 24 dicembre all'8 gennaio, nell'ambito della diciannovesima edizione di Presepi d'Italia, la Mostra nazionale del presepe artistico. Scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, con un peso complessivo di 30 quintali, brilla come se fosse illuminato artificialmente da moltissime luci. Il presepe di ghiaccio rappresenta la grande attrazione di "Presepi d'Italia", ma nella mostra si possono ammirare anche presepi che stupiscono per la loro originalità e opere d'arte sulla natività realizzate da grandi scultori e ceramisti.