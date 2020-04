Ai tempi del Covid-19 ecco spuntare a Marmore una spiaggia. Nessuna allucinazione da virus, ma una goliardata in piena regola.

Durata cinque minuti per sdrammatizzare

, mette subito in chiaro Sandro Piccini, autore dello scatto diventato virale in pochi minuti. "Verrò lì al mare quest'anno", si legge tra i commenti di coloro che stanno allo scherzo.

Sia chiaro il momento è drammatico e difficile per tutti, ma abbiamo così voluto allentare la tensione

, aggiunge Piccinini, storico esponente del Pd. Un piccolissimo lido all'esterno di un negozio di alimentari. Eccola la spiaggia di Marmore, a dure passi dal salto della seconda cascata più alta d'Europa. Certo, manca la sabbia e il mare, ma con tanta fantasia si può sostituire sia l'uno che l'altro con i prati dei Campacci e con il salto del fiume Velino del Nera. Non è mancato comunque lo stile, molto vintage. L'ombrellone Motta che fa tanto anni Ottanta, e le bocce, l'immancabile gioco da spiaggia per intere generazioni cresciute senza smartphone. Il canotto sgonfio con i remi completa il quadretto.

Le sedie sono lì da sempre. Servono per far sedere gli anziani che sono in fila, in attesa di entrare uno alla volta all'interno del negozio

, spiega ancora Piccinini. La vista dell'ombrellone, unito al sole estivo di oggi ha fatto scattare l'idea. Ed ora anche Marmore può dire di avere la sua spiaggia.

Per scherzare si intende, senza però ridicolizzare il difficile momento

. La voglia di tornare alla normalità regala anche queste storie.

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», ribadisce Piccinini