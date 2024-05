Lunedì 13 Maggio 2024, 06:30

Prime comunioni e il Giro d’Italia hanno frenato ieri l’esodo di bagnanti sulle spiagge del litorale pontino. Ci si aspettava il pienone ma è stato solo un assaggio d’esate da Latina al Sud pontino. Sole caldo e invitante, stabilimenti aperti sui litorali di Gaeta, Formia, Scauri e Marina per un assaggio invitate dell’estate. Ombrelloni aperti, anche se non per tutte le file, giochi in spiaggia e i primi attesissimi tuffi in mare. Ristoranti aperti e discretamente presi di mira nei vari lidi. Ma non si è trattato di una domenica esplosiva in fatto di presenze. «Sono mancati diversi clienti, anche quelli tradizionali che sappiamo arrivare già dall’inizio di maggio nel fine settimana, in molto erano infatti impegnati con le prime comunioni - dice Giorgio Riciniello, titolare del Lido Serapide a Gaeta - e c’era inoltre un blocco del traffico nelle zone della Domiziana, nel Cassinate e elle adiacenze di Minturno, San Cosma e Castelforte per il passaggio del Giro d’Italia. E’ chiaro che molti sono stati costretti a rinunciare a trascorrere una giornata al mare sulle nostre spiagge, che in questo periodo già ospitano solitamente parecchi bagnanti».

La giornata

Faceva effetto ieri a Gaeta, sulla spiaggia di Serapo, vedere, con gli ombrelloni aperti in tutti gli altri lidi, un solo stabilimento balneare chiuso, quello militare, la cui gestione è stata affidata quest’anno, solo da pochi giorni, al Cedecu, che sta ancora perfezionando le operazioni per gli abbonamenti e la predisposizione delle iniziative per la riapertura del lido, uno dei più grandi di Serapo. Anche a Formia sulle spiagge di Vindicio, Santojanni e Gianola è stata ieri una giornata tranquilla, con una media di bagnanti non elevata, per gli stessi motivi, come ha sottolineato Gianfilippo Di Russo, titolare del Lido Bandiera, che hanno tenuto lontano agli gli habitué delle altre spiagge del Golfo di Gaeta. Tutto rinviato a domenica prossima, dunque, comunioni permettendo.

Spiagge affollate anche a Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Tante le famiglie in spiaggia e tantissime le comitive che hanno deciso di prendere la prima tintarella e fare i primi bagni. Tra gli stabilimenti balneari il Sirenella Beach ha aperto il bar ma non ancora lo stabilimento. Stessa cosa lo stabilimento Rive di Traiano che ha aperto il chiosco per il pranzo e nel pomeriggio per l’aperitivo, molti aspettano invece le prossime settimane per sistemare ombrelloni e sdraio e iniziare ufficialmente la stagione balneare 2024. Il caldo ha fatto sì che in centro ci fossero file chilometriche davanti alle gelaterie, esattamente come nelle giornate torride d’estate. Spiaggia affollata anche a Latina, anche se la maggior parte degli stabilimenti balneari è ancora in fase di allestimento. In tanti si sono riversati comunque sulla spiaggia per prendere il sole e c’è chi ha fatto il bagno. Ma al Lido c’è ancora tanto da fare prima di vedere un litorale pronto per la stagione, ci sono ancora le passerelle da sistemare, i chioschi da montare, nei giorni scorsi sono stati verniciati i pali dell’illuminazione ma i marciapiedi sono ancora pieni di sabbia. Insomma il lavoro, per avere una Marina a misura di utenti, non manca.