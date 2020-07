Ultimo aggiornamento: 20:09

Centinaia di migliaia di turisti che ogni anno visitano la meravigliosa Cascata delle Marmore ma il vicino bar dei Campacci, scaduto ormai da due anni il contratto di gestione della struttura, lasciato in stato di abbandono e degrado. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Terni ha annunciato un atto di indirizzo in cui chiede all'amministrazione di mettere in stato di sicurezza e decoro l'area e provvedere alla produzione di un bando finalizzato al recupero dell'area e del bar: «E' da prima del Covid - si legge nella nota del M5S - che numerosi cittadini sollecitano il ripristino del bar che si trova proprio a due passi dalla biglietteria del Belvedere superiore vicino al campo di calcio di Marmore, anche questo spazio piuttosto malconcio ed utilizzato durante il periodo di maggior afflusso turistico come parcheggio di emergenza per decongestionare il traffico. È inaccettabile che un sito turistico come quello non possa usufruire di un servizio di accoglienza essenziale. Da tempo viene sollecitato un nuovo bando che possa finalmente sanare questa situazione. Nel frattempo lo spettacolo che si presenta ai visitatori è quello delle foto, ben oltre i limiti del decoro minimo che ogni amministratore dovrebbe avere. A tal fine presenteremo un atto di indirizzo per sollecitare l'amministrazione nel più breve tempo possibile».