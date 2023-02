Maratona di San Valentino: alla premiazione del concorso scuole svelate la medaglia e le magliette dei partecipanti

TERNI Inizia il mese dei festeggiamenti per il patrono della città, San Valentino, con i preparativi per la 12esima edizione della maratona a lui dedicata: grazie a un concorso destinato alle scuole, anche gli studenti hanno potuto partecipare. L’occasione della presentazione, del 31 gennaio è servita anche a illustrare la medaglia e la maglietta della prossima edizione, realizzate dalla classe 3C del liceo artistico Metelli, che «esprimono la necessità di uscire da questo triste momento e il desiderio di pace». La medaglia, in particolare, è stata ideata dallo studente Andrea Fiori, che ha ricevuto un attestato di merito. «In questa edizione, grazie al sostegno della Acea Ambiente, che ha sponsorizzato l’intero progetto, la collaborazione in iniziative con la scuola primaria e secondaria di secondo grado è stata arricchita da una nuova attività rivolta alle scuole secondarie di primo grado. Questa ha lo scopo di educare i ragazzi alla conoscenza ed alla conservazione del proprio ambiente di vita e consiste in borse di studio per la realizzazione di un cortometraggio avente come tema i vari aspetti del nostro territorio», spiegano dall’ Asd Amatori Podistica Terni. Il concorso «Bruno Fogu», invece, rivolto alla primaria consiste nella realizzazione di un segnalibro che riproduca immagini di Terni e del territorio, e si sono classificate vincitrici nell’ordine le scuole XX Settembre, De Amicis e Mazzini. Il premio, per tutti, un contributo per l’acquisto di materiale scolastico.



All’incontro erano presenti l’assessore Proietti, l’assessore Cicconelli e il professor Esposito, dell’Ufficio Scolastico Regionale.