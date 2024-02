Mara Carfagna a Terni per parlare di parità di genere “precondizione per un futuro più equo e inclusivo”

Terni -

‘La parità di genere: un obiettivo condiviso’ e’ il tema dell’incontro che si terrà, su iniziativa di Azione, giovedi 22 febbraio alle ore 16.30 nella sala dell'orologio del Caos a Terni.

«La disparità di genere rappresenta una sfida persistente che ostacola il progresso e la giustizia sociale - si legge in una nota di Azione - eppure il dibattito pubblico in modo particolare in questa città è ancora incentrato sulla base di stereotipi tanto sbagliati quanto obsoleti».

Chiaro il riferimento alle frasi sessiste che il sindaco Stefano Bandecchi ha pronunciato nella sala del consiglio comunale.

«Le diverse sfere in cui la disparità di genere si manifesta: lavoro, istruzione, politica, famiglia - prosegue la nota - collocano il ruolo della donna in uno stato di subordinazione che può trascendere in deviazioni anche violente, come purtroppo è noto. Analizzare le sfide e gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della parità di genere ed esplorare le opportunità e le buone pratiche per promuovere la parità di genere in diversi ambiti, incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra diverse parti interessate per costruire un futuro più equo e inclusivo, questi sono i nostri obiettivi concreti».

All’iniziativa parteciperanno la consigliera regionale Donatella Porzi, il segreterio regionale della Cisl Riccardo Marcelli e la consigliera di parità della Regione Umbria Rosita Garzi.

Concluderà l’incontro l’onorevole Mara Carfagna.

«La parità di genere non è solo un diritto fondamentale, ma anche una precondizione per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partecipazione di tutti, uomini e donne, è fondamentale per costruire un futuro più equo e prospero per tutti e tutte».