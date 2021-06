I Maneskin ad Amsterdam vestono i pois di Luisa Spagnoli

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 11:19

PERUGIA- Anche i Maneskin vestono Luisa Spagnoli. In una foto postata sui social dalla maison perugina i componenti della band vincitrice di Eurovision hanno indossato, ad Amsterdam dove nei giorni scorsi erano impegnati in un tappa del loro tour, giacche e gilet a pois. Damiano e gli altri non sarebbero legati alla celebre casa di moda umbra da accordi commerciali, tanto che l’ufficio stampa di Luisa Spagnoli tiene a precisare che la scelta di indossare capi made in Umbria con gli iconici pois è stata un’iniziativa spontanea dei Maneskin. Iniziativa che, natiralemnte, è stata molto gradita. Anche Kate Middleton , più volte, ha indossato abiti e maglioni grifati Luisa Spagnoli. Si ricorda, tra l'altro, un pullover in cotone a righe indossato durante un incontro avvenuto a Kensigton Palace, con il team Heads Together in occasione della maratona di Londra a sostegno della salute mentale.