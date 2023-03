Martedì 28 Marzo 2023, 07:00

PERUGIA - Un volo di qualche metro da un balcone dei tanti palazzi con “affaccio” su via Mario Angeloni e poi lo schianto con violenza su un’auto in transito. Tutto in pochi, terribili secondi: è quanto accaduto ieri pomeriggio nella zona della stazione, con le persone all’interno dell’auto che se la sono vista davvero brutta.

Erano da poco passate le sedici quando la città è stata investita da una tempesta di pioggia e vento. A farne le spese, oltre a qualche albero, anche un gazebo posto nel balcone di un palazzo. La struttura è stata letteralmente strappata via dal vento ed è precipitata lungo il tratto di via Mario Angeloni che “scende” verso via Cortonese, poco prima del sottopasso del Broletto.

Il gazebo, dopo il volo, è precipitato sopra un’auto con gli occupanti comprensibilmente spaventati e che poi hanno tirato un sospiro di sollievo per non aver riportato ferite dall’impatto ma anche per non essere finiti fuori strada o essere rimasti coinvolti in un incidente.

Sul posto immediato l’intervento di due pattuglie della polizia locale con gli agenti che, oltre ad assicurarsi che nessuno si fosse fatto male, hanno fatto in modo che la presenza del gazebo non creasse altri problemi al traffico e iniziato anche gli accertamenti per stabilire da dove si sia staccato. Operazione non facile, dal momento che via Mario Angeloni è circondata di condomini, ma necessaria dal momento che c’è a questo punto da verificare se la struttura sia stata montata seguendo tutti gli accorgimenti del caso.

PAURA IN VIA TUDERTE

Allerta anche in via Tuderte, sempre nel pomeriggio di ieri, per la presenza di un uomo a piedi in mezzo alla strada con una bottiglia in mano e in evidente condizione di confusione psico fisica. Dopo le chiamate di residenti e automobilisti, sul posto una pattuglia della polizia locale ha preso in consegna l’uomo per tutti gli accertamenti del caso.

IN BICI IN E45

A proposito di incontri pericolosi lungo le strade, gli agenti della polizia stradale di Città di Castello domenica sera sono intervenuti lungo la E45 all’altezza dello svincolo di Ponte Pattoli dove era stata segnalata da diversi automobilisti la presenza di una persona in bicicletta. Si tratta di un senegalese 25enne che ha raccontato di essere diretto verso casa e di non essere a conoscenza del divieto per i ciclisti di transitare su quella strada. Scampato il pericolo di incidenti, anche in considerazione della scarsa visibilità, i poliziotti hanno quindi sanzionato il 25enne per la violazione del Codice della Strada che preclude ai ciclisti di circolare lungo i raccordi autostradali.