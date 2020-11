Perugia, danni per il vento. Super lavoro per i vigili del fuoco

PERUGIA - Super lavoro tra venerdì pomeriggio e la notte tra venerdì e sabato per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia impegnati a gestire i danni causati dal forte vento. Oltre alla sede centrale di Madonna Atla tutti i distaccamenti della provincia sono stati impegnat negli interventi di soccorso. A mezzanotte di venerdì erano 80 gli interventi terminati per alberi abbattuti e i tetti scoperchiati dalle raffiche di vento. Ma il lavoro è proseguito per tutta la notte e le prime ore del mattino di sabato.

