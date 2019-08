Malore mentre guida: finisce in un burrone, è in fin di vita

PERUGIA - Un uomo di 58 anni è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in condizioni gravissime, dopo essere finito in un burrone nella zona di Antirata, lungo la provinciale che unisce Città di Castello a Pietralunga.



Secondo una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, l'uomo ha riportato un gravissimo trauma cranico e altri importanti traumi ed è costantemente monitorato dal personale medico sanitario del reparto in cui si trova. L'ipotesi principale è che l'incidente sia stato causato da un malore.



Vista la zona particolarmente impervia, per soccorrerlo oltre al 118, ai carabinieri, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino dell'Umbria, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Icaro del 118 che in sette minuti lo ha portato all'ospedale di Perugia. © RIPRODUZIONE RISERVATA