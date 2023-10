Lugnano in Teverina, paese in festa per San Francesco

LUGNANO IN TEVERINA Sabato 7 e domenica 8 ottobre si celebra la festa di San Francesco. Un evento dedicato al compatrono di Lugnano, che, come testimoniano gli statuti del 1508, su queste terre ha origini antichissime.

Secondo la tradizione, nel giorno di San Francesco, era previsto che le autorità locali donassero un cero all'altare della chiesa di San Francesco.

Per questo, anche quest'anno, come sempre, si ripeterà la rievocazione dell'offerta del cero, con il corteo storico e la distribuzione del bocconcello di San Francesco.

Durante la S.Messa il sindaco Gianluca Filiberti rinnoverà anche la tradizione dell'accensione della lampada votiva all'antico altare della chiesa di San Francesco, dove si trova l'affresco trecentesco che ricorda il miracolo.

A corollario degli eventi religiosi e tradizionali, una serie di iniziative come la "Camminata Francescana". Un itinerario che toccherà due luoghi spirituali del territorio: il convento di San Francesco a Lugnano e la chiesa della Santissima Trinità a Porchiano del Monte.

Sabato pomeriggio, al Teatro Spazio Fabbrica, sarà inaugurato l'anno accademico dell'Unitre di Lugnano con tutte le attività e i corsi.

Durante l'inaugurazione sarà presentato il libro di Maria Rita Sgrigna "Le parole ritrovate".

Domenica pomeriggio, per il progetto della Valle Incantata, ci sarà un'iniziativa per gli appassionati di Archeologia e per gli studenti e le loro famiglie.

Al museo civico si potranno scoprire tutte le novità sulla villa romana di Poggio Gramignano e con l'archeologo lugnanese Roberto Montagnetti e l'archeologo ternano Matteo Serpetti.



PROGRAMMA

Sabato 7 ottobre 2023

Ore 9 - Ritrovo presso il Convento di San Francesco

Visita Guidata alla Chiesa

Ore 9,30 Camminata francescana

Percorso tra le incontaminate campagne delle Terre dei Borghi Verdi partendo dal convento di San Francesco di Lugnano sino al monastero della Santissima Trinità a Porchiano del Monte e ritorno.

Ore 16,30 sala consiliare Palazzo Pennone

L'associazione Musiva Aps presenta: Conferenza educativa Affettività e Sessualità

Evento sull'affettività e la sessualità rivolto a genitori e non. Uno spazio aperto al dialogo e al confronto. A rispondere a domande, dubbi o richieste ci saranno la Dottoressa Clio Rozzi, psicologa esperta di età evolutiva e il Dottor Daniele Santirosi, psicologo esperto in sessuologia.

Ore 17 Teatro Spazio Fabbrica

Inaugurazione anno accademico Unitre 2023/2024

Presentazione del libro di Maria Rita Sgrigna

"Le parole ritrovate"

Esibizione del Coro del Salotto della Creatività di Fornole diretto da Mascia Dionisi



DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Ore 10,45 Chiesa di San Francesco

Arrivo corteo storico

cerimonia dell'offerta del cero all'altare della Chiesa di San Francesco

Ore 11 Solenne messa

Durante la messa il sindaco Gianluca Filiberti rinnova il rito dell'accensione della lampada votiva all'antico altare della chiesa.

Ore 12 Degustazione e distribuzione del bocconcello di San Francesco

Ore 16,30 Museo civico Palazzo Ex Fabbrica

Le novità della villa romana di Poggio Gramignano

Relatori: Sonia Trenta, Roberto Montagnetti, Matteo Serpetti,

A cura di Celina Fontana e Alice Mele.

Proiezione delle immagini della ricostruzione in 3D della Villa Romana.