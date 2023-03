Lugnano in Teverina, nasce il Giardino Luisa Spagnoli. Progetto dell'Unitre sulle intitolazioni di vie e piazze alle donne

LUGNANO Un giardino intitolato a Luisa Spagnoli, imprenditrice umbra che ha dato un contributo fondamentale

alla trasformazione della società.

L'appuntamento per il 25 marzo alle 15,30 a Lugnano in località Sant'Antonio dove ci sarà la presentazione della targa e della panchina rossa simbolo della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un'idea di Unitrè Lugnano, nata dalla constatazione che in Italia, sono pochissime le intitolazioni di piazze vie e giardini a donne.

Da un ricerca effettuata da Unitre Lugnano, su 24.572 strade, piazze o luoghi intitolati a persone sul territorio nazionale, solo 1626 di queste (appena il 6,6 per cento) sono intitolate a donne. Escludendo le martiri e le sante, questi luoghi titolati a donne, scendono a 959.

Sul tema, Unitre Lugnano in Teverina ha sviluppato anche un progetto, iniziato lo scorso anno in collaborazione con l'amministrazione comunale che verrà incrementato nei prossimi mesi.