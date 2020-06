Umbria, "La Notte Romantica" fa battere il cuore dei borghi. Il 27 giugno da Montefalco a San Gemini si celebrano amore e sentimento

Ultimo aggiornamento: 10:32

Romanticismo ai tempi del Coronavirus. Sabato 27 giugno 2020 torna in Umbria "La Notte Romantica". Un appuntamento promosso a livello nazionale dal Club de "I Borghi più belli d'Italia" per celebrare il romanticismo e la bellezza in tutte le sue forme. Montefalco, Allerona, Lugnano in Teverina, San Gemini, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Montone, Passignano sul Trasimeno, Trevi, si trasformeranno, per una notte, in altrettanti palcoscenici per amore e sentimento.“L’evento – afferma il Presidente dei Borghi più belli d’Italia in Umbria Antonio Luna- nasce per celebrare il solstizio d’estate e quindi l’avvio della bella stagione in una chiave di romanticismo enfatizzato dal calore estivo e dalla serate illuminate. Quest’anno ha un valore ovviamente maggiore perché esprime la voglia di normalità e di festa rasserenante dopo la quarantena e le paura. Finalmente riparte la stagione turistica e i Borghi proveranno ad esserci con una decina di splendidi comuni coinvolti. Lo scorso mese abbiamo lanciato lo slogan della Bellezza in Sicurezza che vuole rappresentare un invito alla riscoperta dell’Umbria più bella e nascosta”.Tantissime le proposte per tutti gli innamorati, ma non solo. I borghi, addobbati per l'occasione, diventeranno teatro di performance e proiezioni, ognuno con le sue peculiarità.Due i momenti caratterizzanti e unificanti della manifestazione. Il dessert “Pensierod’amore”, che ogni anno viene appositamente creato per la manifestazione da uno chef stellato e quest’anno sarà di libera interpretazione: cittadini e ristoratori potranno realizzare la loro personale ricetta di questo dessert e partecipare all’eventoFacebook #NOTTEROMANTICA2020, postando la foto e la ricetta del dolce da loro ideato: le più belle e creative saranno premiate.E il consueto brindisi di mezzanotte, coronato quest'anno dal lancio di migliaia di palloncini – brandizzati Notte romantica e totalmente biodegradabili precisano dall'associazione.Il contest ha l’obiettivo di dare massima visibilità all’evento diffuso su tutto il territorio nazionale della “Notte Romantica 2020”.Per iscriversi all’evento facebook e condividerne i contenuti:https://bit.ly/FBnotteromantica2020L’evento risulterà un album collettivo di quanto accade durante la Notte Romantica.I contributi, dalla preparazione all’allestimento, dagli spettacoli ai piatti tipici devono essere condivisi all’interno dell’evento stesso.Verranno premiati gli autori ritenuti più originali e rappresentativi della Notte Romantica.I premi in palio sono: un navigatore Tom Tom per il dolce casalingo più bello corredato dalla ricetta, un navigatore Tom Tom per il dolce di pasticceria/ristorante più bello corredato dalla ricetta.La fotografia più rappresentativa dell’edizione 2020 vincerà un cofanetto SmartBox per 2 persone comprensivo di notte colazione ed esperienza nei Borghi più Belli d’Italia.Anche per questa edizione 2020 le Associazioni analoghe a "Il borghi più Belli d'Italia" presenti in Spagna, Francia e Vallonia (Belgio) organizzaeranno l’evento: Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus BeauxVillages de France e Les Plus BeauxVillages de Wallonie, che insieme alla cugina italiana aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus BeauxVillages de la Terre, hanno accolto l’invito del Presidente Primi a celebrare la Notte Romantica anche nel loro Paese, "con l’auspicio -precisano dall'Associazione- che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi europei".Per informazioni sugli eventi e i programmi dei singoli borghi :Monica Gillocchi – I Borghi più belli d’Italiam.gillocchi@borghipiubelliditalia.it – Mob. 338.6151369