Serena Becchetti era una delle tre Pignolette, le campionesse di Reazione a catena che, partendo da Foligno, hanno stregato il pubblico di Rai 1. Lei, Ilaria Presilla e Lucia Menghini. Adesso Lucia non c'è più, morta in Giordania durante uno di quei viaggi che amava tanto e che ha raccontato ogni giorno, quasi un diario sul filo della spensieratezza con foto piene di colori, speranza e sorrisi.

Serena Becchetti al telefono non riesce quasi a parlare, troppo dolore per la morte dell'amica del cuore.

Serena, che ricordo ha di Lucia?

«Guardi, non so cosa dire. Non riesco a parlare. Non ce la faccio proprio».



Come sono nate Le Pignolette? A chi, tra lei Lucia e Ilaria è venuta l'idea di andare in televisione?

«Sono state loro a trascinarmi. Sono grandi appassionate del programma. Mi hanno convinta e così siamo andate».



Tutti hanno detto che Lucia era una ragazza solare, allegra. Una qualità che le piace ricordare della sua amica del cuore con cui ha condiviso avventura e successo in Tv?

«No, guardi non riesco proprio a parlare. Per favore».



La comunicazione si chiude dopo pochi secondi. Il tempo di raccontare un dolore infinito. Quel dolore che ha fatto chiudere il fiato a una città e che ha unito tanti appassionati di Reazione e catena.

Di Lucia parlano i migliaia di post che raccontano lo stupore e l'incredulità per la morte della dottoressa con la passione per la televisione e la volontà di diventare una brava anestesista.

Tra i primi a commentare la parole di Marco Liorni è stato Marco Turano, arrivato al programma di Rai Uno con I Coccodrilli, da Torino: «Abbiamo incrociato Le Pignolette durante la nostra esperienza a Reazione a Catena. Siamo immensamente addolorati per la tragica notizia. Una ragazza gentile e solare. Il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a chi le ha voluto bene».

