L’ultimo saluto alla dottoressa Lucia Menghini sarà dato nella chiesa di San Paolo Apostolo a Foligno

FOLIGNO - Rientra in Italia mercoledì alle 15, a Roma, la salma di Lucia Menghini la 31enne morta in Giordania a seguito di un incidente stradale in cui sono rimaste gravemente ferite anche le due amiche perugine Marta Orsini e Cristina de Propris che erano con lei in vacanza. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 10 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Foligno che accoglierà “La preghiera con la famiglia e gli amici”. “Canterò – si legge nel manifesto funebre – in Eterno l’amore del Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore? (Dal libro dei salmi)”.