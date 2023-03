Perugia, lite per il traffico in centro: donna minacciata con un martello

PERUGIA - Non solo alla stazione. Le situazioni di follia si sviluppano ovviamente anche in altre zone cittadine e ieri pomeriggio è toccato a quella di corso Garibaldi.

Sono da poco passate le 17 quando si sente insistentemente suonare il clacson di un’auto lungo il Borgo d’Oro, perché davanti c’è un’altra auto con le quattro frecce che blocca il passaggio. Qualcuno si affaccia alla finestra, cerca di capire cosa stia accadendo e non può credere ai suoi occhi: da un portone esce un uomo con un martello in mano e si dirige in modo particolarmente minaccioso verso il conducente di quell’auto che sta suonando. Immediata parte la richiesta d’intervento alle forze dell’ordine, e sul posto arrivano i carabinieri. Vista la situazione rappresentata particolarmente delicata, una pattuglia arriva da sotto mentre l’altra da sopra per bloccare il malintenzionato.

I militari alla fine riportano la calma, con la signora all’interno dell’auto scossa dall’accaduto.