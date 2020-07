Lions, l'avvocato Angelo Mancini guida il club di Foligno e Veronica Fantauzzi il Leo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - L’avvocato Angelo Mancini eletto nuovo presidente del Lion Club Foligno per l’anno lionistico 2020-2021, riceve il testimone dalla dottoressa Elisabetta Todeschini . Veronica Fantauzzi eletta nuovo presidente del Leo Club per l’anno Leonistico 2020-2021, riceve il testimone da Sofia Simoni. Il concerto “Rincontriamoci tra le note”, eseguito con uno stile unico, dai musicisti Marco Pelliccioni socio Lion al clarinetto e Daniela Peppoloni al pianoforte, ha dato inizio all’evento “il Passaggio della Campana” presso la “Chiesa Tonda” Spello, con il subentro nel ruolo di presidente Lions Angelo Mancini a Elisabetta Todeschini . Oltre ai numerosi soci del Club, erano presenti le cariche lionistiche: governatore 2019/2020 del Distretto 108L Massimo Paggi, presidente 2019/2020 della 9° circoscrizione Antonio Ansalone, presidente della Zona 9D 2020/21 Piero Morichelli, i responsabili distrettuali 2020/21 “Alert” Marco Fantauzzi, “Genitori e figli” Carla Ascani e “Progetto Martina” Giusepppe Lio. Presenti anche le Autorità che hanno voluto onorare questo appuntamento, il sindaco di Trevi Bernardino Sperandio, il vicesindaco di Spello Guglielmo Sorci e l’assessore di Foligno Agostino Cetorelli. Dopo i saluti la serata è proseguita con l’intervento di Elisabetta Todeschini, presidente uscente, che ha tracciato il resoconto dell’anno sociale 2019-2020. Subito dopo sono stati ricordati i Soci Paolo Filena, Ezio Onofri e Guido Canuzzi recentemente scomparsi. Carica di significato è stata la consegna da parte del Governatore Massimo Paggi di alcuni riconoscimenti per la realizzazione della mission Lionistica ai soci che durante l’anno sociale 19/20 hanno fattivamente contribuito al successo del programma del club e, soprattutto, la consegna del Melvin Jones Fellow al socio Marco Fantauzzi. Quindi la parola il neo Pesident Leo eletto Veronica Fantauzzi e quindi è stata la volta del neo presidente Lions Angelo Mancini che pur riservandosi di presentare a settembre un programma più dettagliato, ha comunque precisato che le sue iniziative saranno incentrate sulle eccellenze del territorio, sia culturali, sia ambientali, sia umane tenendo presente l’obiettivo statutario rivolto al perseguimento del bene civico, culturale, sociale e morale della comunità sempre e comunque prestando la dovuta attenzione alle linee direttrici suggerite dal Distretto. Il presidente Mancini si avvarrà della collaborazione del nuovo direttivo, dell’anno 2020/2021, che ha voluto ricordare ed in particolare degli officers operativi: past Presidente Elisabetta Todeschini; vicenroesidenti, Anna Frongia, Massimiliano Bianchi e Carla Ascani; segretario Alessandra Leoni; cerimoniere Massimiliano Bianchi; tesoriere Massimo Bizzarri; responsabile GST Salvatore Zaiti; presidente Com. Marketing Dilce Adanti¸; presidente Comitato Soci Luigi Napolitano; censore Cesare Augusto Mazzoli; coordinatore LCIF di Club Annarita Mollaioli; officer per la sicurezza Maurizio Gallinella; officer telematico Mauro Zampolini; Leo Advisor Fabrizio Bravi; consiglieri: Aldo Amoni, Giulia Maria Rita Cirinei¸ Giacomo Filippi Coccetta, Marco Fantauzzi, Mariano Giorgetti, Giuseppe Lio, Marta Maffei, Paolo Pani, Marco Pelliccioni, Mario Timio. Presidente Revisori Conti Umberto Natale. Il nuovo direttivo che collaborerà con la neo Presidente Leo è così composto: vicepresidente Alessandro Donati Guerrieri; past presidente e addetta stampa: Sofia Simoni; tesoriere: Daniele Del Principe; segretaria: Sofia Marinangeli; cerimoniere: Nicola Badiali; grafica e social manager : Laura Procopio; Leo Advisor : Fabrizio Bravi.