Lea Pacini e Marcello Conticelli, presto alla loro memoria la città di Orvieto intitolerà due luoghi simbolo

Alla memoria di Lea Pacini e Marcello Conticelli saranno intitolati due luoghi simbolo della città di Orvieto. Alla prima, storica ideatrice del Corteo Storico, con tutta probabilità la piazzetta detta di Fontanasecca , al secondo artefice per il Corteo di spade, scudi, elmi e molte preziose opere, via Vivaria che ne ha ospitato per anni la bottega, luogo di lavoro di uno dei più grandi maestri artigiani orvietani nell'arte della lavorazione del ferro battuto.

Lo ha annunciato, a margine del consiglio comunale del 7 febbraio, la sindaca Roberta Tardani: «Il 19 febbraio ricorre il 30° anniversario della scomparsa della signora Lea Pacini, creatrice del Corteo storico Orvieto, orgoglio e vanto della nostra città ha detto la sindaca - insieme all’Associazione a lei dedicata stiamo predisponendo iniziative in sua memoria e nella prossima seduta del consiglio comunale presenteremo una mozione per intitolarle un luogo simbolo di Orvieto».