Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:40

Al lavoro per cercare un'intesa sul prolungamento per Cesar Falletti ma allo stesso tempo si cerca un altro trequartista e si arriva pure fino alla Slovenia, caccia a un mediano centrale, si lavora con l'Inter per un esterno mancino nell'eventualità di una cessione di Niccolò Corrado, si punta a un difensore dell'Udinese nel caso di partenza di uno tra Valerio Mantovani e Fredrik Sørensen, mentre su Salim Diakite c'è una momentanea situazione di stallo. Il mercato di gennaio è appena cominciato ma la Ternana, mentre oggi la squadra ricomincia gli allenamenti dopo la pausa, sembra già aver individuato le prime strade da seguire. Sempre con l'obiettivo di razionalizzare costi e spese e di cercare scambi vantaggiosi. Intanto, però, sono ad oggi solo altri giovani, ad essere prevalentemente nel mirino della società. Potrebbe continuare la linea verde avviata in estate. A partire proprio da un eventuale nuovo trequartista. Falletti è a fine contratto, ma il suo prolungamento resta ancora una questione rimasta in sospeso. Da capire se c'è la volontà reciproca di andare ancora avanti, o se si tratta solo di trovare un accordo sui termini del prolungamento, probabilmente differenti dalle condizioni attuali. Nel frattempo, però, si contende alla Reggiana il fantasista sloveno Ziga Repas, classe 2001, del Domzala. La Ternana potrebbe prenderlo a titolo definitivo. L'arrivo sembra prescindere dall'eventuale partenza di Falletti, che verrebbe ceduto in questa sessione solo a fronte di offerte congrue. Ci sono le vocei del Catania, ma c'è pure un concreto interessamento della Cremonese. La società grigiorossa vorrebbe proporre pure una contropartita tecnica mettendo sul piatto un centrocampista come Alessio Brambilla che però non è stato mai utilizzato. Oltre a Repas, si tengono d'occhio anche l'esperto Gaston Pereiro in uscita dal Cagliari e un altro giovane che è l'interista Eddie Salcedo, classe 2001, pronto a rientrare a Milano dal prestito dall'Eldense (Spagna). Di questi due, si era parlato pure in estate. Il direttore sportivo Stefano Capozucca li conosce e li ha avuti proprio a Cagliari. Così come l'esterno mancino Francesco Carboni, in prestito al Monza dove però non trova spazio. Pure lui è dell'Inter. I rapporti con la società nerazzurra potrebbero portare alla cessione di Corrado, per il quale l'Inter ha il diritto di recompera. Corrado piace al Modena e al Brescia. L'Inter potrebbe riprenderlo e poi cederlo, sempre che nelle casse della Ternana entrino soldi. Proprio come per Diakite, difensore sul quale via della Bardesca vorrebbe monetizzare per un'eventuale cessione. C'è il Palermo, interessato a lui. Al momento, però, è tutto fermo. La società siciliana, infatti, prima di tutto pensa a cedere e guadagnare dai giocatori che piazzerà. Poi, si riparlerà di Diakite. Il francese potrebbe non essere il solo difensore partente. Possibile addio di uno tra Fredrik Sørensen (in scadenza) e Valerio Mantovani. Quest'ultimo, lo vorrebbe l'Ascoli. Il nome forte per il reparto è quello di Axel Guessand, 19 anni, dell'Udinese, ma piace pure un suo compagno di squadra e di ruolo e pure coetaneo, il croato Antonio Tikvic. Sono giovani e Under anche Francesco Donati dal Lecco per la fascia destra e i due nomi più caldi per rinforzare il centrocampo. Per il ruolo di mediano, infatti, si seguono ancora Gvidas Gineitis del Torino e Michel Ndary Adopo dell'Atalanta.