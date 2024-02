Domenica 25 Febbraio 2024, 09:30

PERUGIA - Sfida dal sapore di scudetto nella penultima giornata di regular season: oggi al PalaBarton (fischio di inizio alle ore 18) c’è il big match d’alta classifica fra Sir Susa Vim Perugia, matematicamente seconda, e Itas Trentino, che ha blindato il primo posto. I Block Devils di coach Lorenzetti sono reduci dalla doppia trasferta vincente a Cisterna e Padova e oggi cercano di allungare la striscia per trovare la spinta giusta in vista degli imminenti playoff. Anche Trento arriva da un colpo di peso, quello infrasettimanale in Champions a Berlino nell’andata dei quarti di finale, che arriva dopo un percorso netto in campionato. Insomma, gli ingredienti per una sfida spettacolare ci sono tutti, anche se non è da escludere che i due tecnici ruoteranno molto gli effettivi a disposizione.

I PROTAGONISTI Possibile comunque ipotizzare, per la Sir, un 6+1 più tradizionale per questa stagione con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete anche coach Soli potrebbe variare alcune pedine nel proprio assetto in vista del ritorno dei quarti di Champions. Un possibile starting seven potrebbe essere quello con Sbertoli in regia, Rychlicki a chiudere la diagonale, Podrascanin e Kozamernik al centro della rete, Michieletto e Lavia in posto quattro e Laurenzano a dirigere le operazioni in seconda linea.

I COMMENTI «È una partita che non conta per la classifica perché le posizioni di entrambe sono ben consolidate, ma che comunque dà grandi stimoli. Affrontiamo una squadra forte, piena di ragazzi talentuosissimi e di amici». così Max Colaci, libero e colonna indiscussa della Sir. «Li conosciamo bene – prosegue parlando di Trento -, sono una delle grandi favorite per la vittoria finale ed è sempre bello affrontarli». «Noi stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, pian piano stiamo tornando sui livelli della Coppa Italia come brillantezza ed abbiamo grande voglia di vincere. Per noi stessi, perché ci serve da preparazione in vista dei playoff e perché ci sarà il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti. E quando il PalaBarton è pieno è veramente uno spettacolo», ha chiuso Colaci. Microfono anche per Roberto Russo: «Perugia-Trento è sempre un match bello da giocare e bello da vivere. Per cui, anche se in termini di classifica non avrà influenza, ci teniamo a fare una partita importante contro un avversario di grande livello in vista degli imminenti play off». Dal fronte Trento parla l’ex Podrascanin: «Anche se le posizioni di classifica sono già definite per entrambe le squadre è pur sempre la sfida fra le due formazioni in testa e sicuramente sarà un confronto spettacolare di fronte ad una bella cornice di pubblico. Dopo Berlino, ci teniamo a fare bene anche in Umbria».

I NUMERI Sono 53 i precedenti fra le due super protagoniste della stagione. Perugia conta 29 successi, Trento ne ha collezionati 24. Ancora numeri: oggi fanno a caccia di record (in tutte le competizioni) Roberto Russo, cui manca 1 punto ai 1200, poi Wassim Ben Tara (10 attacchi vincenti ai 200) e Jesus Herrera (3 punti ai 400). Anche Tim Held cerca di colmare il gap con i 1600 punti (ne mancano 37), Flavio ne cerca 4 per dire 600.

PIANETA TIFOSI Il PalaBarton si preannuncia affollato per la super sfida Perugia-Trento. La Sir ha ricordato che oggi le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2, A3, B1, B2, D2 e D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14.