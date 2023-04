Sabato 8 Aprile 2023, 07:05

PERUGIA - La questura di Perugia torna in Serie A e può sperare in decine di nuovi agenti e funzionari da qui all'anno prossimo. Il Consiglio dei ministri, infatti, l'ha riportata in prima fascia, dopo quella che più che una retrocessione negli ultimi anni è stata una sorta di limbo, di rivedibilità. Ma adesso per gli uffici di via del Tabacchificio si apre la possibilità prima di tutto di una ventina di nuovi agenti in arrivo nei prossimi mesi, tra chi esce dai corsi e chi chiede di tornare a Perugia, con una movimentazione possibile di altri funzionari. E il progetto che, in totale, conta di far arrivare quaranta unità di rinforzo entro l'inizio del 2024.

Una novità subito commentata positivamente dal sottosegretario al ministero dell'Interno, il perugino Emanuele Prisco: «Non posso non esprimere grande soddisfazione – ha scritto -. Questo comporterà un automatico aumento di organici e quindi nuovi rinforzi».

Entusiasmo anche da parte di Vincenzo D’Acciò, segretario regionale del Siap Umbria, e di Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap Perugia: «Apprendiamo con entusiasmo la notizia, frutto anche delle numerose segnalazioni sulla problematica effettuate dalla nostra segreteria regionale e provinciale». L'arrivo di una quarantina di nuovi agenti «consentirà un controllo più efficace ed efficiente su tutto il territorio regionale per il contrasto alle azioni criminose. Si tratta di una prima risposta alla riorganizzazione precedente che aveva di fatto declassato la questura.Non è escluso che alcune delle assunzioni previste possano riguardare anche la questura di Terni».

E come il Siap anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha espresso «un sincero ringraziamento al ministro Matteo Piantedosi, al presidente Giorgia Meloni e al sottosegretario Emanuele Prisco per l’elevazione al rango superiore della questura di Perugia. La collaborazione e l’impegno di tutte le forze dell’ordine nel nostro territorio in sinergia con la nostra polizia locale, rappresentano una realtà da diversi anni. Questa importante notizia non può che renderci ancora ancora più sereni nel controllo di tutta la città».

«La misura dimostra ancora una volta – ha poi sottolineato il deputato della Lega Virginio Caparvi, coordinatore regionale del partito in Umbria - l'attenzione della Lega per la sicurezza dei nostri territori. Bene dunque il provvedimento che potenzia i presidi di sicurezza in città, per fronteggiare le situazioni di emergenza. Da anni siamo al lavoro per garantire il contrasto alla criminalità e migliorare le condizioni dei poliziotti. Continueremo su questa strada».

E a proposito di maggiore sicurezza, il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha disposto un'intensificazione dei controlli della polizia di Stato finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dei furti, della prostituzione su strada e dello spaccio di stupefacenti a Perugia e ad Assisi.