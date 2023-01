«La Pace è come il Pane». Da Orvieto la Santa Messa della Pace di Capodanno con il coro Gospel Bohanan

Pace. Non poteva essere che la Pace, il tema dell'omelia di Sua Eccellenza Mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi che il primo gennaio, a Orvieto, in un Duomo gremito e composto ha celebrato la Santa Messa di capodanno, la tradizionale Messa della Pace, con un pensiero commosso dedicato alla morte del Papa Emerito Benedetto XVI. Ad impreziosire e sottolineare i solenni momenti della celebrazione, la musica e le parole del coro gospel Gospel - Vincent Bohanan & the Sound of Victory che in chiusura dell'appuntamento ecclesiastico che apre l'anno diocesano, hanno eseguito un proprio concerto.

«La Pace – ha detto il vescovo Sigismondi assistito da tutto il clero orvietano presente - ha gli stessi ingredienti del pane, e così come il pane va impastata ogni giorno. La farina che serve a fare il pane della Pace è la giustizia, l'acqua è la verità, il lievito che fa fermentare il pane è il perdono, il sale che dà sapore al pane è la libertà, la madia in cui lievita il pane è la concordia, il forno a legna dove si cuoce il pane è la pazienza, il tavolo su cui si spezza fraternamente il pane della Pace è il dialogo».

Appassionata l'omelia del vescovo Sigismondi: «Se la pace ha gli stessi ingredienti del pane – le sue parole pronunciate in Duomo - la guerra produce gli effetti procurati dalla fame, il grido della pace esprime il dolore e l'orrore della guerra è madre di tutte le povertà. Le armi – ha aggiunto Sigismondi - tradiscono sempre, e molto di più di quanto si ammetta, gli intenti di chi le schiera e chi le scaglia, le armi mostrano e dimostrano che tradiscono anche chi le usa. La verità è solo quella della vittime – ha detto - il resto è fumo tossico. E' ora di far passare la pace, per uccidere un uomo basta un istante, per farlo crescere ci vogliono nove mesi e anni di cura; allattare, svezzare, imboccare, educare, accompagnare fino alla fine.»

E un messaggio che riprende quello del Santo Padre Papa Francesco in occasione della 56sima Giornata Mondiale della Pace: «In questa ora della storia siamo chiamati a fare ciascuno la propria parte, con impegno rinnovato e mai rassegnato. La cultura della pace non la si costruisce solo tra i popoli e le nazioni, ma comincia nel cuore di ciascuno di noi».

Infine Mons. Sigismondi ha rivolto un augurio personale e un desiderio: «Benevolenza, misericordia e perdono, così si costruisce la Pace. Serenità salute e pace, il mio augurio alla diocesi e a tutti voi. Il mio desiderio, l'ultimo canto della Santa Messa rivolgiamolo al Signore perché in questo momento della storia chiesa ci ha donato il misterioso e silenzioso dialogo tra il Papa Emerito Benedetto XVI e Papa Francesco».

A seguire l'applauditissimo concerto del coro Gospel che ha spaziato da brani noti e meno noti, passando dalle esecuzioni di evergreen come "Oh Happy Day", “We are the world” e “I will follow Him” tratto dal film “Sister Act” e la bellissima e coinvolgente “Jerusalema” che ha fatto ballare e muoversi al ritmo del battito delle mani tutto il pubblico presente in Cattedrale.