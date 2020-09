“La Foligno del 600 crocevia di Pellegrini” in collaborazione tra Giostra della Quintana e Associazione Guide Turistiche dell’Umbria.

FOLIGNO . Torna, anche per questa edizione 2020, la collaborazione tra Giostra della Quintana e l’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria con l’evento “La Foligno del 600 crocevia di Pellegrini”. L’Associazione Guide Turistiche propone una visita guidata al complesso di San Giacomo che sin dall’inizio del XIII secolo ospitava, oltre alla chiesa, un ospedale e divenne un punto di riferimento importantissimo per i pellegrini che si dirigevano verso Santiago de Compostela. La chiesa di San Giacomo, oggi, testimonia attraverso le sue opere d’arte l’importanza e la devozione di cui fu protagonista .La visita guidata si svolgerà il 5 settembre alle 17 con ritrovo in Piazza San Giacomo. E’ obbligatoria la prenotazione: info@assoguide.it 075.815228 – 339.3390103 © RIPRODUZIONE RISERVATA