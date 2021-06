Santa Maria delle Grazie torna a splendere con i primi interventi di restauro

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie torna a splendere grazie al restauro realizzato dalla Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola con il contributo della Fondazione Carit. La conclusione della prima fase dei lavori ha consentito anche la ripresa delle funzioni religiose, tutte le domeniche alle ore 18,30. La prima fase è durata circa un anno e mezzo e ha visto la realizzazione di lavori per un valore di oltre 130mila euro. La posa della prima pietra della chiesa avvenne nel 1474 e la facciata è preceduta da un portico oggi ridotto a quattro arcate. La chiesa fu decorata con dipinti di Nicolò Alunno, di Giovanni di Pietro detto Lo Spagna e del Perugino. Padre Angelo Gatto, responsabile della Confraternita evidenzia «l’affetto che hanno manifestato i ternani per la chiesa delle Grazie e per il parco, offrendo spontaneamente servizi e contributi». «Ringrazio i confratelli e i volontari che sono stati le mani e il cuore di Dio - dichiara Padre Angelo - perché non si sta solo recuperando un edificio storico caro alla memoria della città, ma si sta rigenerando un luogo dove i giovani, che oggi vivono disagio e smarrimento, possano riprendere a stare insieme e riaccendere la speranza. Un ringraziamento sentito va alla Fondazione Carit, all’Azienda Usl Umbria 2 e al Comune di Terni che, nelle rispettive competenze, hanno contribuito a questo primo risultato». La chiesa di Santa Maria delle Grazie è infatti di proprietà dell’Azienda Usl Umbria 2, che ha concesso alla Confraternita l’utilizzo per le attività religiose, il culto della fede cattolica, le attività formative e ricreative. L’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni in favore di questa antica chiesa proseguirà anche nel prossimo futuro. «Dopo aver contribuito alla messa in sicurezza dell’edificio con un sostegno di 20mila euro - dichiara il presidente Luigi Carlini - a breve verranno appaltati i lavori di restauro della cappella e della volta della navata centrale. Un impegno importante che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carit ha inteso fortemente realizzare nell’ambito del Fondo Grandi Iniziative per il territorio».