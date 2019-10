l’Umbria e la Cultura del mondo dell’Olio: itinerari nel paesaggio con la «Camminata tra gli Olivi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UMBRIA Alla scoperta dell’Umbria avvicinandosi tramite il mondo dell’olio: questo lo scopo della «Camminata tra gli olivi» di domenica 27 ottobre dell’associazione nazionale «Città dell’Olio», interessata a valorizzare paesaggi rurali e all’inserimento di aree olivicole di valore storico. «Un evento che funziona e sorprende perché coinvolge famiglie, appassionati della buona tavola italiana e turisti» spiega Enrico Lupi, il presidente dell’associazione. Gli itinerari si snodano attraverso colline, mulini, borghi, attorno a piante secolari e dimore storiche; in tutta Italia hanno aderito all’evento della passeggiata ben 17 regioni, con 119 città. L’Umbria «è la cornice naturale per gli itinerari della Camminata, alla scoperta della produzione dell’extravergine che affonda le sue radici nell’antichissima tradizione conventuale e contadina. I borghi coinvolti sono in provincia di Terni Arrone, Castel Viscardo e Montefranco, in provincia di Perugia Bevagna, Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Spoleto e Trevi.