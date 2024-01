Martedì 2 Gennaio 2024, 00:15

Anno nuovo, punto vecchio. Il punto, è quello restituito dagli organi di giustizia federali dopo la partita dichiarata persa a tavolino dal giudice sportivo nelle scorse settimane. Comincia con questo, il 2024 dell'Orvietana, così' come comincia con possibili imminenti sorprese di mercato. L'ultimo regalo arrivato dall'anno vecchio è stato l'accoglimento del ricorso presentato dalla dirigenza biancorossa dopo la gara dichiarata persa. Ma la cosa, probabilmente, non è ancora destinata a esaurirsi, visto che il Ghiviborgo si prepara a ricorrere di nuovo, per una vicenda che può arrivare a una definitiva conclusione solo in sede di collegio di garanzia del Coni. Nella partita giocata proprio con il Ghiviborgo, finita 1-1, l'Orvietana aveva schierato Francesco Fabri, sul quale pendeva una squalifica presa un anno e mezzo fa e mai scontata. Proprio questo aveva indotto i toscani a presentare ricorso e a chiedere la partita vinta a tavolino. Ricorso accolto in prima istanza. Ma la Corte d'appello federale ha sovvertito tutto. Evidentemente, è stata presa in considerazione la buona fede dell'Orvietana, visto che il giocatore lo ha preso la scorsa estate e che nel campionato scorso non risultavano squalifiche pendenti e non scontate. Quel turno, infatti, lo aveva preso nel maggio 2022, al termine della stagione di due anni fa del campionato Primavera, quando Fabri vestiva la maglia del Perugia. Ad oggi, l'Orvietana ritrova il punto che le era stato tolto e in classifica si trova a quota 16. Una classifica che nelle ultime due giornate prima della sosta non si era più mossa, visto che sono arrivate le sconfitte, entrambe per 1-0, prima in casa con il Grosseto e poi a Livorno. Il 2023, per la squadra si è chiuso sul campo nei giorni scorsi con un allenamento congiunto con la Narnese, al San Paolo di Narni Scalo, con vittoria per 3-1. Il 2024 comincia con il nuovo tecnico Antonio Rizzolo in cerca dei suoi primi punti sulla panchina dei biancorossi e con la squadra alla ricerca di una svolta dopo tre sconfitte nelle ultime tre gare e un solo punto in cinque partite. Si torna in campo domenica 7 gennaio, con la trasferta sul campo del Tau Altopascio. Nell'attesa però, occhio pure al mercato. In casa biancorossa potrebbe arrivare qualche novità, qualche rinforzo per puntare a una seconda parte di stagione alla ricerca di posizioni di classifica più tranquille. Il primo nome che circola riguarda un centrocampista, Daniele Proia, 30 anni, del Roma City. Nei gironi scorsi c'era stata la risoluzione contrattuale per Williams Osakwe e anche per Artem Onishchenko, nonostante quest'ultimo fosse tornato a novembre.