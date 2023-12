Mercoledì 13 Dicembre 2023, 00:16

Dopo il danno, ecco anche la beffa. Sull'Orvietana, già reduce da un solo punto nelle ultime tre partite e da due sconfitte interne di fila per 3-0, ecco anche la partita persa a tavolino con il Ghiviborgo e pure una maxisqualifica di quattro turni per l'allenatore Silvano Fiorucci allontanato dalla panchina domenica nel corso di Orvietana-Montevarchi. Arriva lo 0-3 e l'Orvietana ha un punto in meno in classifica (in campo, era finita 1-1). Il ricorso presentato dalla società toscana nei confronti dei biancorossi è stato accolto dal giudice sportivo. La vicenda era venuta fuori quando il risultato di parità tra Ghiviborgo e Orvietana non era stato omologato proprio per questo ricorso.

Il problema è nato dalla presenza di Francesco Fabri. Qualcuno, infatti, si è accorto che su di lui pendeva una vecchia squalifica, rimediata nell'ultima partita stagionale con la Primavera del Perugia nel 2022 e mai scontata. Nessuno, infatti, se ne era accorto, nemmeno quando il calciatore ha militato (e giocato) prima nel Grosseto, poi nell'Olympia Thyrus e infine, quest'anno, nell'Orvietana. Un caso mai avvenuto nel calcio, ma per il quale l'Orvietana calcio aveva fatto sapere di essere pronta a difendersi dopo aver messo la questione in mano ai legali. L'Orvietana, avendo preso il giocatore in questa stagione, lo ha sempre schierato o messo in distinta dopo aver controllato che non avesse nella passata stagione squalifiche pendenti. Infatti, così era. Invece, c'è chi è riuscito a risalire a quella squalifica presa nel maggio 2022, un anno e mezzo prima. Rimasta sempre impunita, in barba non solo ai dirigenti delle società che lo hanno avuto nella passata stagione ma anche in barba agli organismi preposti che dovrebbero in teoria avere più attenzione e che se la sono (pure loro) fatta fare sotto al naso.

Il giudice sportivo ha gelato l'Orvietana con questa decisione. Al momento, da casa biancorossa non arrivano prese di posizione, né commenti. Probabilmente, i dirigenti attenderanno alcune ore, prima di dire come commentano questa decisione e, soprattutto, prima di far sapere se e come intendono muoversi. La società ha sempre la possibilità di appellarsi, cercando ancora una volta di dimostrare la propria buona fede. Ma stavolta, la mano del giudice sportivo è stata pesante anche sul piano delle squalifiche, visto che sono arrivate pure le quattro giornate di stop inferte all'allenatore, Silvano Fiorucci, espulso nel corso della partita persa con il Montevarchi per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro. Un turno, invece, per il difensore Francesco Labonia e per il fantasista Francesco Manoni, anche loro espulsi.