L'Orvietana cambia, via mister Fiorucci

Dopo la mazzata tra capo e collo delle quattro giornate di squalifica, ecco anche l'esonero. E' finita così, a Orvieto, l'avventura in panchina di Silvano Fiorucci. L'Orvietana è affidata momentaneamente al tecnico della squadra juniores Enrico Broccatelli, ma la società è alla ricerca di un nuovo allenatore. Un esonero comunicato dalla società biancorossa, proprio mentre a far parlare era piuttosto lo 0-3 inferto dal giudice sportivo per la partita con il Ghiviborgo, per l'utilizzo di Francesco Fabri sul quale pendeva una squalifica vecchia di un anno e mezzo e mai scontata. Su quel fronte, la società si muoverà ancora son i suoi legali e potrebbe presto far sapere quali saranno le proprie contromosse. Intanto, però, il presidente Roberto Biagioli rompe il silenzio per annunciare che Fiorucci non è più alla guida della prima squadra.

Il comunicato della società dice che «le storie, anche le più belle, sono destinate a concludersi».

La storia tra Fiorucci e l'Orvietana aveva portato nella stagione 2022-2023 a cogliere la salvezza ed era partita sotto buoni auspici nel 2023-2024. Nelle ultime settimane, però, sono mancati i punti. La squadra, che pure ha raccolto meno di quanto effettivamente potesse meritare per il gioco espresso, ha preso sul campo un punto nelle ultime tre partite, due delle quali in casa e perse entrambe per 3-0. «Fiorucci - dice il presidente Biagioli - è stato utile e decisivo in diverse circostanze, chiamato per fare fronte a situazioni sportive molto delicate. Non lo abbiamo dimenticato. Porteremo con noi il ricordo di una persona seria, capace nel suo lavoro, alla quale non è possibile non affezionarsi». C'è anche un auspicio per il futuro, legato alla possibilità che le strade tra Fiorucci e l'Orvietana tornino a incrociarsi ancora. Al momento però, il rapporto si interrompe. Biagioli, inoltre, fa sapere di essersi congedato «con una stretta di mano dal tecnico tifernate. «Le cose - spiega il massimo dirigente biancorosso - a volte prendono una piega diversa da quella immaginata. Ne siamo consapevoli noi ed altrettanto lui».

Fiorucci, che ha appena concluso il suo quarto ciclo sulla panchina dell'Orvietana, era tornato a Orvieto nell'ottobre dello sorso anno, dopo l'esonero del precedente tecnico Gianfranco Ciccone e quello contestuale di Alvaro Arcipreti dalla carica di direttore generale. In estate, dopo la stagione terminata con la salvezza raggiunta, la dirigenza biancorossa lo aveva riconfermato alla guida della prima squadra. Ora, le strade si interrompono di nuovo. Dopo una partita che lui, sulla panchina, non ah nemmeno terminato, in quanto espulso per qualche parola di troppo all'arbitro.