L'occhi elettronico che scruta il traffico a Terni, caccia a chi non è in regola, presto nel mirino pure sosta e velocità

TERNI Serve un occhio in più quando si va per strada. Perché c’è un occhio in più a osservare. Un occhio elettronico pronto a vedere ogni violazione riconoscendo il numero di targa del veicolo. Ma non è un occhio subdolo, visto che c’è comunque la contestazione diretta sul posto. Nel mirino le assicurazioni scadute, le revisioni non fatte, infrazioni nel transito nelle zone a traffico limitato e limiti nella circolazione. Successivamente, però, si potrebbero cominciare a rilevare altre infrazioni, come i divieti di sosta. Inoltre, si pensa pure a introdurre presto un altro strumento, a laser, rilevare gli eccessi di velocità. Per ora, il supporto tecnologico in dotazione alla Polizia municipale, avviato a novembre 2021 dopo la sperimentazione, è quello del Targa-System, montato in un’auto della pattuglia in grado di leggere le targhe dei veicoli incrociati. Riconoscendo quelle, stabilisce in tempo reale se quel veicolo circola regolarmente, se è in regola con l’assicurazione e la revisione e a quali caratteristiche risponde. Fino ad ora, è stato utilizzato 8.227 volte tra novembre e dicembre 2021 e 14.935 nel primo quadrimestre 2022. Comparando i numeri tra gli ultimi due mesi del 2021 e i primi 4 del 2022, le irregolarità più frequenti sono le assicurazioni e le revisioni scadute, ma c’è anche qualcosa nella violazione dei limiti al traffico durante il periodo dell’ordinanza per il contenimento delle polveri. Il fenomeno in aumento è principalmente quello delle assicurazioni scadute, visto che negli ultimi 2 mesi del 2021 si registrano 8 infrazioni (una ogni 1.028 veicoli controllati), mentre nei primi 4 mesi del 2022 siamo a 21 (uno ogni 711 controllati). Meno forte, invece, l’ascesa delle auto con revisioni scadute, dalle 39 dell’ultimo bimestre 2021 alle 80 del primo quadrimestre 2022. Targa-System è utilizzato da vigili addestrati e viene montato in una delle auto. Le pattuglie sono due. La prima punta e rileva l’infrazione, la seconda la contesta al proprietario, fermato e multato. «Non sono – commenta l’assessora alla viabilità Giovanna Scarcia – controlli silenziosi e non sono utilizzati per multe a strascico. Non controllano i divieti di sosta, anche se sono in grado di farlo. Se decideremo di cominciare a rilevare pure quelli, avviseremo prima i cittadini. Nulla si farà a sorpresa. Ad oggi, i controlli hanno una cadenza non quotidiana, ma costante». Allo stesso momento, però, il Comune sta pensando a come e quando fare entrare in funzione un altro apparecchio, un laser per rilevare la velocità. «Non siamo in grado di dire ora quando cominceremo a utilizzarlo – dice Scarcia – ma si sta formando il personale per l’utilizzo. Anche in quel caso, i cittadini verranno preventivamente avvisati, sulle modalità di avvio e sui luoghi individuati».